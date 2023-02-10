ЗМІ: Литва відправила в Україну зенітні установки L70

Литва у п’ятницю, 10 лютого, відправила в Україну обіцяні в рамках військової допомоги зенітні установки L70, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє LRT.

За інформацією видання, зенітки були завантажені на автомобілі у Радвілішському районі Литви та відправлені сьогодні, 10 лютого. Крім зенітних знарядь, Україна також отримає боєприпаси та додаткове обладнання, яке необхідно для того, щоб використовувати таку техніку.

До передачі інструктори литовської армії кілька останніх тижнів навчали українських солдатів управління зенітками.

Установки L70 призначені для знищення літаків, вертольотів та безпілотників на відстані до п'яти кілометрів за будь-яких погодних умов.

7 лютого українські військові пройшли навчання на зенітних установках L-70 у Литві, вони тривали близько двох тижнів.

На початку січня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна хоче передати Україні зенітні установки L70 та боєприпаси до них у рамках військової допомоги.