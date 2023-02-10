МАГАТЕ: Внаслідок російських обстрілів зупинився один з блоків Хмельницької АЕС

Дві з трьох діючих українських АЕС — Рівненська та Південноукраїнська — знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через обстріли. Нестабільність в електромережі, спричинена обстрілами, також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

"Сьогодні український регулятор також поінформував МАГАТЕ, що дві з трьох діючих українських атомних електростанцій (АЕС) — Рівненська та Південноукраїнська — знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через поновлення обстрілів енергетичної інфраструктури країни.

Нестабільність в електромережі, спричинена обстрілами, також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Ці події були підтверджені місіями підтримки та допомоги МАГАТЕ, які перебувають на станції, і які також підтвердили, що всі системи ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС працюють належним чином", — йдеться у заяві.

Як повiдомлялося, окупанти вночі 10 лютого завдали ракетного удару по Харкову, є влучання в критичну інфраструктуру. Дніпропетровщину атакували дронами та ракетами. Також ударів зазнали Хмельниччина та Запоріжжя.