Подоляк розповів, чим закінчиться війна Росії проти України

Мінські угоди — це формула неправильного закінчення війни, яка має в основі імітацію миру, а не його стабільність, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

В ефірі Freedom він наголосив, що правильна фіналізація війни суттєво прискорить вступ України до Євросоюзу та інших міжнародних співтовариств та дозволить уникнути навіть ймовірність втрати своєї державності.

"Практично всі ініціативи української влади та уряду знаходять відгук серед західних та європейських союзників і стають ключовими елементами глобального порядку денного. Це питання ядерної та продовольчої безпеки, а також трансформація міжнародних майданчиків, наприклад, таких як ООН чи МАГАТЕ. Крім того, розглядаються питання формули миру, формули, що дозволяє мати стабільний мир, а не його імітацію, адже є безліч прикладів, коли незакінчені війни погашалися умовними Мінськими угодами" , - наголосив радник.

Він уточнив, що візит президента України Володимира Зеленського під умовною назвою Лондон-Париж-Брюссель став демонстрацією консолідованої єдності європейської політичної еліти в її розумінні причин війни Росії в Україні.

"І що важливо, європейська спільнота розуміє хід війни і яким чином вона має закінчитися. Так само, як політичні лідери, переважної більшості європейських держав мають консолідоване розуміння тих інструментів, які потрібні Україні саме зараз, і так само консолідовано ухвалюють рішення щодо різної зброї, яку надаватиме Україні" , — констатував Подоляк.

24 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Москва намагається перехитрити світ та змусити Україну підписати нові "Мінські" угоди. Міністр підкреслив, що такі переговори призведуть до ще більш кровопролитної війни, яка торкнеться всього світу.