Словаччина готова розпочати переговори щодо передачі винищувачів Україні

Словаччина готова розпочати процес переговорів щодо постачання винищувачів МіГ-29 в Україну вже зараз, зокрема, коли Київ офіційно запросив літаки, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер із посиланням на Sky News.

Міністр оборони Ярослав Надь заявив, що Словаччина більше не потребує винищувачів і може або продати їх, або передати Україні, де ці літаки могли б допомогти. При цьому він наголосив, що рішення ще не ухвалене.

Нагадаємо, Україна також подала офіційний запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16, представники країни почали обговорювати це питання із США.

8 лютого прем'єр Британії Ріші Сунак підтвердив, що Лондон готовий розглядати надання Україні винищувачів і рішення про навчання пілотів фактично є першим кроком до цього.

9 лютого прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Києву винищувачі, але не робитиме це першою з країн Північноатлантичного альянсу.