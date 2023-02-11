В ISW проаналізували невдачі росіян під Вугледаром
Невдала спроба наступу на Вугледар у Донецькій області свідчить про погану системну підготовку мобілізованих росіян, вважають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звіт ISW.
В інституті відзначили, що нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром стали останньою точкою невралгії в російському інформаційному просторі.
"Блогери вхопилися за ці кадри, щоб почати критикувати російське військове керівництво. Російські блогери стверджують, що командири, які керували атаками 155-ї морської піхотної бригади на Павлівку в листопаді 2022 року, тепер відповідальні за штурм Вугледара. Вони заявляють, що командири продовжують припускатися тих же помилок, які дорого обходяться. Один російський блогер заявив, що командувач Східного угруповання військ генерал-лейтенант Рустам Мурадов несе відповідальність за російські тактичні невдачі навколо Вугледара", – йдеться у звіті ISW.
Однак аналітики інституту вважають, що "російські війська застосовують вкрай дисфункціональну тактику, яка свідчить про те, що 155-та бригада морської піхоти, швидше за все, складається з погано підготовлених мобілізованих, ніж про погане командування".
"Російські блогери, ймовірно, звинуватили російських командирів, щоб применшити той факт, що погана системна підготовка мобілізованих росіян, швидше за все, й надалі призводитиме до подібних тактичних невдач по всій території України. Ймовірно, блогери регулярно звинувачують командирів у відповідальності за тактичні невдачі, аби загальну відповідальність за військові невдачі в Україні перекласти з російських збройних сил як інституції на окремих осіб", – припустили в ISW.
Основні висновки ISW за 10 лютого:
- Російські війська розпочали чергову масовану серію ракетних ударів і ударів з безпілотників по Україні.
- Прольоти російських ракет над територією НАТО навряд чи призведуть до ескалації. ISW продовжує з високою впевненістю стверджувати, що Володимир Путін не бажає ризикувати прямим конфліктом з НАТО.
- Нещодавні кадри невдалого російського штурму під Вугледаром стали черговою точкою невралгії в російському інформаційному просторі і продемонстрували погану підготовку російського мобілізованого особового складу.
- Окупанти продовжили наступальні операції на північний захід від Сватового та навколо Кремінної.
- Російські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька, а також на заході Донецької області.
- За повідомленнями, російські війська провели обмежену наземну атаку в Запорізькій області.
- Російська влада, ймовірно, вводить обмеження на в'їзд і виїзд з Росії для підтримки мобілізації.
- Російські чиновники та окупаційна влада посилюють заходи з інтеграції дітей на окупованих територіях, використовуючи громадські організації, що фінансуються державою.