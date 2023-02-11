Білий дім: Байден у Польщі оголосить про додаткову військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден у ході візиту до Польщі дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога до України надійде. Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, повідомляє Новое время.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

На питання про те, чи оголосить Байден у Польщі про новий пакет військової допомоги, Кірбі відповів:

«Президент ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно».

За його словами, Байден обов'язково дасть зрозуміти, що додаткова допомога у сфері безпеки, а також додаткова фінансова допомога Україні виходитиме від США.