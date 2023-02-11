Генштаб: Окупанти облаштували військовий шпиталь у лікарні Старобільська

У місцевій лікарні Старобільська Луганської області російські окупанти облаштували військовий госпіталь. Потреба у шпиталі виникла через велику кількість поранених, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"У Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під військовий шпиталь у зв’язку з великою кількістю поранених окупантів".

Раніше, за даними Генштабу, в окремих населених пунктах Луганської області була зафіксована робота мобільних крематоріїв росіян.