Канадська розвідка: Росіяни в Україні відчувають дефіцит боєприпасів

Російські військові в Україні мають значні проблеми з нестачею боєприпасів, що пов'язано з погано налагодженою логістикою та точними ударами ЗСУ по складах окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter збройних сил Канади.

"Російська дезінформація часто проектує російські операційні складнощі на українську сторону. У російських сил в Україні, ймовірно, виникають власні проблеми з постачанням боєприпасів" , - йдеться в повідомленні.

У збройних силах Канади також зазначають, що Росія зіткнулася з серйозними проблемами з боєприпасами під час війни, тому змушена була звернутися до кількох іноземних партнерів для купівлі деяких типів боєприпасів.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW зазначали, що Росія відчуває дефіцит боєприпасів і тому не зможе ефективно підтримувати наступальні операції у 2023 році.

Також раніше повідомлялося, що в Україні майже закінчилися запаси боєприпасів через високу інтенсивність бойових дій. ЗСУ на добу витрачають близько 5 тисяч снарядів.