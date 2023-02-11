Білий дім: Росія планує відновити наступальні операції навесні

За даними Білого дому, країна-агресорка Росія використовує нинішні зимові місяці для поповнення сил, щоб відновити наступальні операції в Україні навесні, повідомляє Новое время.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу.

"Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими" , — сказав Кірбі.

За його словами, наразі окупанти намагаються виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися й поповнити кількість особового складу.

Кірбі припустив, що з покращенням погодних умов «бої, ймовірно, стануть більш жорстокими». Але США й інші країни протягом останніх тижнів збільшили передачу військової допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про більш складні бойові спроможності для ведення боїв на відкритій місцевості.

Він додав, що це необхідно, щоб допомоги Україні «підготуватися до того, що росіяни можуть планувати навесні».