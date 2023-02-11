Увечері 10 лютого ЗСУ знищили 20 російських "Шахедів"

У вечірній час 10 лютого Повітряні сили ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони збили 20 ударних дронів-камікадзе "Шахед", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Повітряних сил.

Уточнюється, що увечері російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.

Пуски здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131".