Увечері 10 лютого ЗСУ знищили 20 російських "Шахедів"
У вечірній час 10 лютого Повітряні сили ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони збили 20 ударних дронів-камікадзе "Шахед", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Повітряних сил.
Уточнюється, що увечері російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.
Пуски здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе "Shahed-136/131".