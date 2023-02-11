Міністр: Нідерланди не передаватимуть Україні 18 німецьких Leopard 2

18 бойових танків Leopard 2A6, орендованих Нідерландами у Німеччини, не "входять до плану постачань" до України, повідомляє Ділова столиця.

Про це у четвер у парламенті заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен з посиланням на ANP.

За її словами, німецький уряд вирішив не передавати ці танки Києву.

"Це було військове міркування" , – уточнила міністерка.

Водночас, за словами Оллонґрен, якби Берлін усе одно вирішив дати дозвіл відправити ці танки в Україну, "ми б на це все одно не пішли".

Ще в січні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що країна розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків, щоб передати їх Україні.

Раніше цього тижня стало відомо, що Нідерланди, Данія та Німеччина домовилися про співпрацю для того, щоби передати Україні близько сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.

Крім того, напередодні Україна подала офіційний запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16, представники країни почали обговорювати це питання із США.