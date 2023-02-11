Розвідка Британії: чому ПВК "Вагнер" зупиняє вербування в’язнів

У британській розвідці вважають, що на призупинення масового набору російських в’язнів у групу Вагнера для війни проти України могла вплинути конкуренція між Пригожиним та Міноборони РФ, а також зростаюча обізнаність про те, що відбувається з вагнерівцями на фронті, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 11 лютого.

У ньому згадують, що 9 лютого очільник групи Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що набір в’язнів у лави угруповання призупиняють.

Ще до того британська розвідка звернула увагу на опубліковані дані російської пенітенціарної служби, які дозволяли припускати, що пік набору в’язнів до Вагнера випав на середину осені, а з грудня пішов спад.

"Звістки про тяжкі реалії служби "вагнерівців" в Україні напевно якось дійшли до ув’язнених і зменшили кількість охочих. Ключовий фактор у припиненні цієї схеми, ймовірно - все більш пряме суперництво між Міноборони Росії і групою Вагнера. Крім того, зараз регулярна армія, схоже, задіяла велику кількість резервістів, призваних у рамках "часткової мобілізації" , - зазначають в огляді.

У британській розвідці додають, що військово-політичне керівництво РФ вочевидь опинилося перед складним вибором: або продовжувати виснажувати наявні ресурси і звужувати цілі своїх військових операцій, або ж починати нову хвилю мобілізації.

В огляді за попередню добу розповідали, що після 7 лютого Росії, схоже, вдалося досягнути тактичних успіхів у двох секторах біля Бахмута і Вугледара.