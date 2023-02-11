ОК Південь: Російські окупанти скинули чотири авіабомби на острів Зміїний

У ніч на суботу, 11 лютого, російські окупанти скинули з літака Су-24М чотири авіабомби на острів Зміїний, повідомляє Новое время.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

Також протягом ночі ворог атакував територію Одеської області. Так росіяни, намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування.

Крім того, з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму ворог застосував протикорабельні ракети Онікс, якими влучив у прибережну зону.

На щастя, людських втрат та постраждалих нема.