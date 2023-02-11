Влада розширила категорію держслужбовців, хто може виїхати за кордон

Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон до своїх дітей: тепер це можуть бути і опікуни, піклувальники та прийомні батьки, як жінки так і чоловіки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ДПСУ, Кабмін.

"Пропуск через державний кордон жінки та/або чоловіка, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем (за умови, що він не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері), з-поміж зазначених у цьому пункті осіб, які мають або виховують дитину/дітей віком до 18 років, під час їх виїзду за межі України з метою відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для супроводження таких дітей для виїзду за межі України здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтвердних документів".

У ДПСУ наголосили, що для цього необхідні жінкам: закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини, документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

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