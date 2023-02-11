ВМС: Росіяни зібрали у Чорному морі кораблі із залпом у 16 "Калібрів"
Російські окупанти тримають у Чорному морі два кораблі з "Калібрами", загальний залп яких складає 16 ракет, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили у ВМС ЗСУ.
Станом на обід 11 лютого у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 російських кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких – 16 ракет.
В Азовському морі кораблів немає.
Військові нагадали, що за минулу добу підрозділи ВМС знищили 2 ворожі ракети.