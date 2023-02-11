Землетруси в Туреччині: на півдні країни виник величезний розлом землі

У турецькій провінції Хатай, яка розташована на півдні країни, внаслідок потужного землетрусу 6 лютого з’явився величезний розлом землі, повідомляє Новое время.

Відповідне відео оприлюднила агенція IHA.

Зазначається, що внаслідок підземних поштовхів оливковий сад площею 35 гектарів розколовся на дві частини.

На місці утворилася яма глибиною 30 метрів і довжиною 200 метрів.

6 лютого Туреччину та Сирію сколихнула серія землетрусів. Вони стали одними з найпотужніших і найруйнівніших за останні 100 років. За останніми даними, загинули понад 23 800 людей.

У десяти провінціях Туреччини оголошено надзвичайний стан, він діятиме три місяці.﻿