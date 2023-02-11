ЗМІ: У Франції відбувається національний страйк через пенсійну реформу

У суботу по всій Франції проходять демонстрації через урядову пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсійного віку, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Le Figaro.

Станом на 13:00, на вулицях Франції було нараховано понад 162 000 демонстрантів. Минулого вівторка їх було 132 000 у тих самих місцях.

Хоча цієї суботи авіасполучення не повинно бути порушено, група Aéroports de Paris (ADP) повідомила про "численні затримки та скасування рейсів" в паризькому аеропорту Орлі. За інформацією телеканалу BFMTV, цієї суботи скасовано 50% рейсів.

Після трьох загальнонаціональних страйків з початку року профспілки сподіваються досягти такої ж масової явки, як 19 січня, коли понад мільйон людей вийшли на марш протесту проти підвищення віку виходу на повну державну пенсію з 62 до 64 років.

????La marée populaire à #Toulouse !Personne ne veut de cette #ReformeDesRetraites. Nous sommes des millions. Nous les ferons reculer. #manif11fevrier pic.twitter.com/qtRVFLOcWV — François Piquemal (@FraPiquemal) February 11, 2023

Французи проводять найбільшу кількість років на пенсії серед країн ОЕСР - перевага, від якої, як показують опитування громадської думки, значна більшість не бажає відмовлятися.

Президент Еммануель Макрон заявив, що реформа є "життєво важливою" для забезпечення життєздатності пенсійної системи.

У спільній заяві в суботу всі основні профспілки закликали уряд відкликати законопроєкт. Вони попередили, що намагатимуться зупинити роботу Франції з 7 березня, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Наступний страйк вже запланований на 16 лютого.

"Якщо уряд і надалі залишатиметься глухим, то міжпрофспілкове об'єднання закликатиме до закриття Франції" , - заявили вони напередодні суботніх маршів.

За даними останніх опитувань, 72% французів виступають за продовження протестів проти пенсійної реформи, і близько 40% вважають, що потрібні більш рішучі форми протесту.