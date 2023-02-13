Кулеба анонсував санкції і "чіткий сигнал Путіну" 24 лютого

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував нові санкції та «інші заходи» до 24 лютого — річниці початку повномасштабного російського вторгнення. Це буде частина сигналу єдності заради перемоги.﻿ Про це заявив Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Новое время.

"Під 24 лютого будуть нові санкції. Вони будуть оголошені в різних країнах, в різних інституціях. Це теж буде частина цього сигналу єдності заради перемоги. Що стосується ООН і Росії в Раді безпеки — ми розпочали шлях своєю заявою Міністерства закордонних справ, яку оприлюднили наприкінці минулого року. Цей шлях не буде швидким… Тому що йдеться про перезавантаження, по суті, глобальної інституції. Але у нас є чіткий план" , — сказав посадовець.

За його словами, всі розумітимуть, що перед ними сидять шахраї, які узурпували шахрайським способом це місце.

"Ось цей результат буде досягнутий доволі швидко. А от саме виключення — безумовно, це забере час. І для цього треба, щоб збіглася низка факторів.Але повірте мені, що для Росії вже досягнення тієї першої цілі, делегітимізації, яку я озвучив — це буде страшний міжнародний удар" , — додав Кулеба.

Він повідомив, що в багатьох столицях світу відбудуться різні події, «які надішлють дуже чіткий сигнал президенту Путіну: якщо ти, Путін, граєш у гру на виснаження і думаєш, що час грає на твоєму боці, то ти глибоко помиляєшся».

Кулеба також прокоментував плани президента США Джо Байдена відвідати Польщу із 20 по 22 лютого.

"Безумовно, це також складовий елемент вшанування цієї трагічної річниці і складовий елемент того сигналу Путіну, який я оголосив. Тому дуже важливо, що саме в Європі президент Байден буде. Тим більше в Польщі - країні, яка відіграє надзвичайно важливу роль в забезпеченні другого збройового фронту для України" , - відзначив Кулеба.

Також буде низка інших подій "глобального масштабну".