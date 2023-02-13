ISW: Кремль маніпулює питанням загрози безпеці РФ від західної зброї
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували інформаційні кампанії Кремля про загрозу безпеці Росії від західної зброї, спрямовані на те, щоб стримувати чи уповільнювати підтримку України, повідомляє Українська правда.
В інституті помітили, що Росія відновила здатність проводити окремі інформаційні кампанії на підтримку конкретних стратегічних цілей і пристосовувати ці кампанії для пом'якшення невдач на полі бою і створення умов для майбутніх запланованих операцій.
Аналітики нагадали, до яких маніпуляцій вдавалася російська влада, зокрема і президент РФ, аби стримувати чи уповільнювати "надання Заходом підтримки Україні".
"Ці російські інформаційні кампанії були безперервними у своєму прагненні досягти спільної мети – перешкодити західній підтримці України, незалежно від умов на полі бою", – зазначають експерти.
На їхню думку, Росія формує інформаційний простір під час підготовки до наступальних операцій, щоб перешкодити Україні утримати ініціативу на полі бою або підготуватися до наступу.
Росія також використовує інформаційні кампанії, щоб утримати Захід від підтримки контрнаступальних зусиль України та використання російських військових невдач.
Крім того, Росія використовує наратив про те, що Україна не здатна перемогти Росію через нерівність сил між двома державами, щоб пом'якшити серйозні російські невдачі або нездатність Росії досягти швидких успіхів у великих наступальних операціях.
Нагадали в інституті і про просування Росією наративу про "другу армію світу", а також переформатування інформаційних операцій після невдач РФ на полі бою. Крім того, аналітики вказали і на той момент, коли російська влада залякувала ризиком ядерної ескалації.
"Тепер зрозуміло, що російська інформаційна кампанія, зосереджена на мирних переговорах, яка посилилася в грудні 2022 року, мала на меті, серед іншого, затримати надання західних танків та іншого сучасного обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів, щоб створити умови для власних запланованих наступальних дій Росії", - зауважують у звіті.
Також аналітики запевняють, що Росія продовжує докладати зусиль до формування громадської думки щодо надання Заходом Україні далекобійної зброї і танків, поширюючи наратив про те, що Україна навмисно погрожуватиме Росії цією зброєю замість того, щоб найперше приділяти увагу звільненню своїх окупованих Росією територій.
Кремлівські чиновники продовжують підтримувати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем дальнього радіусу дії і танків Leopard становить якусь нову загрозу російській безпеці.
У звіті приходять до висновку: мета цієї російської інформаційної кампанії подвійна: по-перше, затримати прибуття західних танків на якомога довший термін, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій Росії, а по-друге, зірвати вироблення послідовного західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь - те, що Захід врешті-решт буде змушений зробити, оскільки він вичерпав свої запаси озброєнь радянських часів і не може виробляти або купувати нові.
Експерти зазначають, що Кремль відновлює наратив про перебільшення російських перемог на фронті, з огляду на триваючі наступи на Бахмут і Лиман.
У ISW припускають, Кремль, схоже, розробляє й інші наративи: націоналістично налаштовані чиновники виступають з "ядерними погрозами" у відповідь на нещодавні обіцянки Заходу щодо надання зброї та її передачі.
Аналітики вважають, що всі ці інформаційні кампанії підтримуватимуть стратегічні цілі Кремля, спрямовані на розкол між Заходом і Україною, стримування або затримку надання західних матеріальних засобів, а також на загальний підрив підтримки України з боку Заходу і згуртованості західної коаліції.
"Путін працює над відновленням своїх можливостей у цій сфері і досягає обмежених, але важливих успіхів, особливо коли йому вдається формувати інформаційні кампанії, які резонують з дискусіями і побоюваннями, що вже відчутні на Заході", – ідеться у звіті інституту.
Ключові висновки ISW за 12 лютого:
- Українські офіційні особи продовжували ставити під сумнів здатність російських військових розпочати широкомасштабні стратегічні наступальні операції в Україні.
- Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські війська, ймовірно, зазнали найбільших втрат в Україні з перших тижнів вторгнення на основі статистичних даних, отриманих від українського Генерального штабу.
- Депутат Державної Думи Росії закликав до посилення законів про цензуру, щоб захистити російських військових від критики.
- Українське Головне управління військової розвідки оприлюднило перехоплений уривок розмови операторів безпілотників "Шахед" в Україні, які розмовляли курдською та фарсі, і заявило, що російські війська, можливо, використовують курдських найманців для управління іранськими безпілотниками в Україні.
- Російські джерела стверджують, що російські війська продовжують наступальні операції на північний захід від Сватового. Також окупанти продовжують наступальні операції навколо Кремінної, повідомляється про 23 бойові зіткнення в цьому районі.
- Загарбники продовжили наземні атаки навколо Бахмута, Авдіївки та Вугледара.
- Пригожин заявив, що сили групи "Вагнера" захопили Красну Гору на північ від Бахмута. Також він збрехав, що сили групи "Вагнера" є єдиними російськими силами в радіусі 50 км від Бахмута.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська в Херсонській області не мають можливості розпочати повномасштабний наступ, що підтверджує попередні оцінки ISW.
- Представник ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що російські чиновники відкладуть заплановану другу хвилю мобілізації через постійні проблеми, пов'язані з першою.
- Російські джерела стверджували, що Росія може побудувати базу Чорноморського флоту в окупованому Маріуполі.
- CNN опублікувало інтерв'ю з двома військовополоненими, які були новобранцями "групи Вагнера", які стверджували, що "група Вагнера" серйозно вводила новобранців в оману щодо характеру війни та бойових завдань.