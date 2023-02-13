Погода в Україні на 13 лютого: На заході та сході мокрий сніг

Сьогодні, 13 лютого, у східних та західних областях очікуються опади у вигляді мокрого снігу із сильними поривами вітру та ожеледицею. Температура в Києві близько 1-3° тепла. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, удень у західних та східних областях невеликий мокрий сніг" , - пишуть синоптики.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у східних, вдень та в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у Карпатах до 13° морозу; вдень 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла.

На Київщині без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° тепла.