Ситуація на фронті на ранок 13 лютого: інформація Генштабу

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки російських військ у районах 10 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Ворог завдав 4 ракетних ударів і здійснив 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Противник зазнає значних втрат, особливо в живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках" , - зазначили у відомстві.

Минулої доби Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна та Білогорівка в Луганській області; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське та Кліщіївка Донецької області та Залізничне у Запоріжжі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожі обстріли зазнали районів 18 населених пунктів. Серед них — Толстодубово, Бачевськ, Басівка та Попівка Сумської області та Червоне, Глибоке, Вовчанськ, Фіголовка, Новомлинськ та Дворічна у Харківській області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Зокрема це Кислівка, Котлярівка, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танковим, мінометним та артилерійським обстрілам зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Даріївка, Парасковіївка, Желєзнянське, Годинник Яр, Бахмут, Ступочки та Кліщіївка.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включаючи Тоненько, Авдіївку, Першотравневе, Золоту Ниву, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Пречистівку та Богоявленку Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневий вплив зазнали Времівка та Новопілля Донецької області; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ та Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема Мілове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.

Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини противник направив туди близько 200 військовослужбовців розгвардії.

Їх розселили на території бази відпочинку Чайка у населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих мешканців”, - зазначили у Генштабі.

За даними відомства, через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням із січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ із ознаками обмороження кінцівок. Зазначається, що у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів із таким діагнозом становить до 30 відсотків усіх поранених.

Крім того, авіація Сил оборони України минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники та артилеристи вразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника.