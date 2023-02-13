Сайти НАТО зазнали кібератаки

Сайти НАТО в неділю 12 лютого зазнали кібератаки, ймовірно, російських хакерів, повідомляє Українська правда.

У неділю в соцмережах почали розповсюджувати інформацію, що пов'язана з РФ хакерська група Killnet нібито анонсувала кібератаку на сайти Альянсу і що сайт штаб-квартири Сил спецоперацій (NSHQ) перестав відкриватися.

Прес-секретар підтвердила у коментарі dpa, що фахівці Альянсу "розбираються з інцидентом, спрямованим проти кількох сайтів".

На офіційних сторінках Альянсу після цього не публікували жодних заяв у зв’язку з інцидентом.

Основний сайт Північноатлантичного альянсу зараз працює, як і Парламентської асамблеї НАТО, а сайт NSHQ, схоже, недоступний.