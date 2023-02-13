Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 138 тисяч окупантів

Лише минулої доби Сили оборони України ліквідували близько 560 російських загарбників, 3 ворожих танки, 3 артилерійські системи та 4 ББМ, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали: