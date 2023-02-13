Генштаб: ЗСУ вже знищили понад 138 тисяч окупантів
Лише минулої доби Сили оборони України ліквідували близько 560 російських загарбників, 3 ворожих танки, 3 артилерійські системи та 4 ББМ, повідомляє Українська правда.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 138 340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 3283 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 6 492 (+4) од.,
- артилерійських систем – 2 290 (+3) од.,
- РСЗВ – 465 (+0) од.,
- засобів ППО – 234 (+0) од.,
- літаків – 296 (+0) од.,
- вертольотів – 286 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2007 (+0) од.,
- крилатих ракет - 857 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 150 (+2) од.,
- спеціальної техніки – 217 (+2) од.