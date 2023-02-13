У Херсонській області пошкоджено залізницю

У Херсонській області через російські обстріли пошкоджено залізницю. Тому сьогодні, 13 лютого, поїзд із Києва, який мав прибути до Херсона, вирушить до Миколаєва, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Внаслідок обстрілів у Херсонській області пошкодження залізничного полотна, тому для поїзда №102/101 Київ – Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв" , - йдеться у повідомленні.

Пасажирів із Миколаєва доставлять до Херсона автобусами. Так само до Миколаєва підвезуть херсонців, які купили квитки на поїзд до Києва. "Укрзалізниця" зазначає, що ремонт шляхів уже у процесі.

Варто зазначити, що окупанти цієї ночі активно обстрілювали Херсон. Про це в ефірі телеканалу "Київ" розповів радник мера Херсона Роман Головня.

"Цієї ночі був один із найінтенсивніших обстрілів Херсона. Усю ніч били містом, вранці теж чути вибухи. Був досить масивний обстріл саме центру міста" , - повідомив він.

Радник мера додав, що окупанти обстрілюють не лише адміністративні будівлі, а й житлові будинки, навчальні заклади та лікарні.