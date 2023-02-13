У Києві запустять експрес для закоханих: коли і як він курсуватиме

"Укрзалізниця" 14, 18 та 19 лютого планує запускати "Потяг до тебе" - експрес для закоханих. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці", повідомляє Ділова столиця.

Закоханим обіцяють "романтичну подорож Києвом зі смачною вечерею та під справжнім паровозом" — у купе на двох, під романтичну музику та з можливістю замовити меню від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Подорож триватиме 2,5 години навколо Києва, початок і кінець — на Центральному вокзалі. Відправлення 14 лютого о 18:56, а у вихідні, 18 та 19 лютого – о 12:56.

Знайти "Потяг до тебе" у додатку "УЗ" можна на запит "Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний".

"У разі повітряної тривоги після початку руху поїзда він продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком. Також нагадаємо, що можливі відключення електроенергії на рух паровоза не впливають" , - обіцяють залізничники.

Перші 5 купе у цьому поїзді хочуть віддати закоханим військовим.