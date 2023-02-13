Розширено категорії чиновників, які можуть виїхати за кордон на час воєнного стану

Уряд 27 січня ухвалив постанову № 69, якою обмежив виїзд за кордон посадовим особам та держслужбовцям, але були винятки для жінок та/або чоловіків, що є самотнім батьком, мають дитину/дітей віком до 18 років (включно), для відвідування таких дітей або для супроводу для виїзду за межі України, повідомляє ЛігаБізнес.

Постановою Уряду від 10 лютого 2023 року № 119 розширено категорії жінок та чоловіків, серед цієї категорії, які можуть виїхати за кордон на час воєнного стану в Україні.

Так, пропуск через державний кордон жінки, у тому числі тієї, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, одним із прийомних батьків або одним із батьків-вихователів, який має або виховує дитину або кількох віком до 18 років, з метою відвідування дитини за кордоном або супроводження, що здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних підтверджуючих документів. Зокрема – паспортний документ для виїзду за кордон, свідоцтво про народження дитини, а також документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Так само це стосується і чоловіка, який є самотнім батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком або батьком-вихователем, за умови, що він не одружений і самостійно виховує та утримує дитину без участі матері, з числа зазначених у цьому пункті осіб, які мають або виховують дитину або кількох віком до 18 років.

Для чоловіків додатково до документів, зазначених для жінок для виїзду до дітей, повинні бути документи, які підтверджують статус самотнього батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.