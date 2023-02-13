Прем’єрка Італії підтвердила підтримку України після скандальних заяв Берлусконі

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила "тверду" підтримку України з боку її уряду після того, як експрем'єр Сильвіо Берлусконі виступив з критичними заявами на адресу президента України Володимира Зеленського, повідомляє Європейська правда.

Офіс Мелоні заявив у неділю, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну.

Берлусконі, коментуючи зустріч Мелоні та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським.

Якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі, додав 86-річний політик, голосуючи на регіональних виборах у Ломбардії.

"Ось чому я оцінюю поведінку цього пана дуже, дуже негативно" , - продовжив Берлусконі.

Берлусконі, який тричі був прем'єр-міністром Італії з 1994 по 2011 рік і чия партія "Вперед, Італіє" зараз бере участь в уряді Мелоні, протягом багатьох років називав президента Росії Владіміра Путіна своїм добрим другом.