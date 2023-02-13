ЗСУ: За тиждень боїв під Вугледаром знищено 130 одиниць бронетехніки РФ

Російські війська продовжують штурмувати Вугледарський напрямок, але несуть дуже великі втрати, зокрема у бронетехніці: лише за минулий тиждень Сили оборони ліквідували 130 одиниць ворожої техніки. Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський, повідомляє Українська правда.

"За два тижні так званого "великого наступу" російська армія втратила на Вугледарському напрямку досить велику кількість техніки. Лише за минулий тиждень було знищено 130 одиниць, з них 36 - танки. Це – батальйон" , - підкреслив Дмитрашківський.

Стосовно оприлюднених раніше фото та відео про знищення колони військової техніки на цьому напрямку, Дмитрашківський пояснив, що були дні, коли ворог втрачав від 15 до 20 одиниць техніки.

Окремо речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку відхначив роботу підрозділів ракетних військ і артилерії, які щодня наносять потужних ударів по позиціях окупантів.

Так минулого тижня було виведено з ладу підрозділ "Піонів" (каліб 155 мм) - 1 – знищено повністю і 4 одиниці ремонту не підлягають.

Російські загарбники зазнають значних втрат. Так 155-а бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ знищена майже повністю.

Її залишки підняли бунт, зокрема й через позастатутні відносини, грошові побори. З російських вояків, зокрема, збирають гроші на "допомогу загиблим побратимам", хоча варто зазначити, що більшість загиблих росіяни просто залишають на полі бою, наголосив полковник.

При цьому, за даними Дмитрашківського, "Укралізницею" виділено 20 рефрижераторів, які мають доставити тіла загиблих окупантів на кордон із РФ.

За словами Дмитрашківського, під Вугледаром ворог застосовує так звану "тактику Жукова" - наступ хвилями, коли за підтримки бронетехніки висувається взвод до 30 людей, які йдуть в лобову по відритій місевості, і, відповідно, гинуть.

Також полковник зазначив, що велика кількість ворога здались у полон: зокрема вагнерівці та морпіхи 40 і 155 бригади.

З повідомлень полонених стало відомо, під час комплектування цих підрозіділів не бралась до уваги навченість і підготовленість особового складу. До прикладу – у 155 бригаді морпіхів воюють звичайні моряки. Серед вагнерівців також багато хворих на СНІД та залежних наркоманів.