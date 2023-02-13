Федоров пообіцяв нові цифрові послуги для українців за кордоном

Мінцифри працює над тим, аби послуги, які пов'язані з консульствами та нотаріальними довіреностями, були оцифровані і спрощені. Така робота ведеться спільно з МЗС та Мін'юстом.﻿ Про це повідомив міністр Михайло Федоров, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

Він зазначив, наразі не так багато життєвих ситуацій, коли за кордоном українці можуть використовувати "Дію".

"Хочемо почати впроваджувати елементи електронного нотаріату для українців за кордоном. Наша логіка в тому, що не потрібно ускладнювати і робити комунікацію українців за кордоном з державними органами частішою, щоб був тісний зв'язок" , - заявив Федоров.

Міністр вважає, треба навпаки створювати класний сервіс для українців за кордоном, щоб вони бачили, що держава розвивається і хоче, щоб ці люди повернулися.