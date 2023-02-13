Федоров пообіцяв нові цифрові послуги для українців за кордоном
Мінцифри працює над тим, аби послуги, які пов'язані з консульствами та нотаріальними довіреностями, були оцифровані і спрощені. Така робота ведеться спільно з МЗС та Мін'юстом. Про це повідомив міністр Михайло Федоров, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.
Він зазначив, наразі не так багато життєвих ситуацій, коли за кордоном українці можуть використовувати "Дію".
"Хочемо почати впроваджувати елементи електронного нотаріату для українців за кордоном. Наша логіка в тому, що не потрібно ускладнювати і робити комунікацію українців за кордоном з державними органами частішою, щоб був тісний зв'язок", - заявив Федоров.
Міністр вважає, треба навпаки створювати класний сервіс для українців за кордоном, щоб вони бачили, що держава розвивається і хоче, щоб ці люди повернулися.
"Окремо ми відкрили у Варшаві центр "Дія.Бізнес", щоб залучати українців там, навчати, як вести бізнес онлайн, як відкривати бізнес і вести його в Україні. Для того, щоб давати цінність, щоб вони бачили, що ми дбаємо про них, і хотіли повертатися", - додає Федоров.