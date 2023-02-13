Глава МЗС Угорщини прибув до Мінська "говорити про мир" в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув до Мінська з візитом. Про це повідомив сам міністр на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти якнайшвидше почнуть діяти в інтересах миру і уникати будь-яких кроків, які можуть призвести до продовження або ескалації війни.

"Це мирна позиція, яку я займатиму на переговорах у Мінську сьогодні" , - заявив Сійярто.

Водночас він очікує на критику свого візиту до Білорусі - це перший за дуже тривалий період візит європейського чиновника такого рівня до Мінська.

"Очевидно, що багато хто атакуватиме візит, але наша позиція чітка: канали комунікації повинні бути відкритими. Якби ми цього не зробили, я не зміг би сьогодні донести до вас заклик до миру" , - заявив Сійярто.

Слід зазначити, що візит зокрема з високою ймовірністю викличе критику Польщі, яка тривалий час розглядалася угорським урядом як один з найбільших союзників.

Однак через різні погляди на війну РФ проти України між Варшавою та Будапештом спостерігається охолодження відносин. У березні минулого року правляча партія Польщі "Право та Справедливість" заморозила більшість контактів із правлячою партією Угорщини.