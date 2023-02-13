Бундесвер розпочав навчання українських військових на танках Leopard 2

Бундесвер розпочав навчання українських солдатів на основному бойовому танку Leopard 2, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила речниця Міністерства оборони Німеччини, передає Tagesschau.

Навчання відбуватиметься в основному на базі школи танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія.

Навчання має завершитися до кінця першого кварталу, щоб передача танків була "синхронізована" з цим.

Федеральний уряд пообіцяв Україні 14 Leopard 2А6.

Крім того, є програми навчання українських солдатів, які вже розпочалися в Німеччині на бойовій машині піхоти Marder.

Міністр оборони Борис Пісторіус очікує, що постачання основних бойових танків в Україну значно посилить оборону від російських нападників, про що політик СДПН заявив минулої середи під час візиту до військових у місті Аугустдорф.

Нагадаємо, 25 січня уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard 2.

Крім того, Федеральна рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Leopard 1 із промислових запасів.