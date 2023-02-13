Місія МВФ розпочала роботу в Україні: чого чекати українцям

В Україні 13 лютого розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Про це йдеться у повідомленні МВФ, повідомляє Дзеркало тижня.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів" , - повідомив постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Ваграм Степанян.

Інших деталей він не уточнив.

Водночас, згідно з раніше поширеним прогнозом агентства Bloomberg, який посилається на власні джерела, МВФ у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів,

"МВФ вивчає можливість виділення Україні багаторічного пакету допомоги на загальну суму 16 мільярдів доларів, щоб покрити потреби країни та сприяти збільшенню іншого міжнародного фінансування, поки Київ намагається відобразити російські сили" , - зазначає агентство.

Вже в перший рік дії нової програми Україна може отримати від 5 до 7 мільярдів доларів, а перший транш «у найкращому разі» може надійти у квітні 2023 року.

Затвердження програми залежить від виконання кількох умов: