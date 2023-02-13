Столтенберг: Путін не готується до миру, бачимо початок нового наступу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що новий наступ Росії в Україні вже розпочався, повідомляє Новое время.

Про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі у понеділок, 13 лютого.

За словами Столтенберга, диктатор Володимир Путін посилає «тисячі і тисячі додаткових військ», приймаючи «дуже високий рівень жертв» й зазнаючи «великих втрат», але продовжує тиснути на українців. Жодних ознак «підготовки до миру» з боку глави Кремля він не бачить — той досі хоче встановити контроль над усією Україною.

"Реальність така, що ми вже бачимо початок нового російського наступу в Україні. Те, чого Росії бракує в якості, вона намагається компенсувати кількістю. НАТО буде з Україною стільки, скільки буде потрібно. Путін не готується до миру. Він розпочинає нові наступальні дії" , — сказав генсек Альянсу.

Він наголосив: чим швидше Києву передадуть зброю, боєприпаси, запчастини, паливо, тим більше життяв вдасться врятувати.

9 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія вже розпочала новий масштабний наступ. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, «великий наступ» росіян вже розпочався, але у Кремля з ним великі проблеми — українські військові відбивають атаки.

Зранку 13 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни наступають на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському.