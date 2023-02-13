Резніков повідомив, кого долучив до створення антикорупційної ради Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив список організацій, які долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Резніков у Facebook.

"Викликів багато. Тому домовилися рухатися максимально оперативно.

Я вдячний експертам за конструктивну роботу і критику, а також за те, що виявили бажання допомогти прописати всі необхідні процедури. Усю підготовчу роботу з боку Міноборони доручено забезпечити державному секретарю".

За його словами, до робочої групи вже долучилися представники:

Проєкту реформи оборонних закупівель;

Проєкту посилення доброчесності та професіоналізму в Міноборони,

Бігус Інфо;

Центру оборонних стратегій;

Українського центру дослідження проблем безпеки ім Дмитра Тимчука;

ГО Демократична сокира;

ГО Стоп корупції;

Центру дослідження армії, конверсії та розброєння;

БО Волонтерський рух;

ГО Разом проти корупції;

Ради громадського контролю НАБУ;

ВО Автомайдан;

Асоціації громадського харчування.

Резніков додав, що засідання робочої групи було проведено у п’ятницю.

Що цьому передувало: