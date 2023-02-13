Польська розвідка: РФ буде використовувати православну церкву для легітимації війни

Польська розвідка попереджає, що країна-агресор РФ буде використовувати православну церкву для легітимації війни проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник міністра-координатора розвідслужб Польщі Станіслав Жарин у Twitter.

"Російська православна церква є частиною російського режиму, протягом багатьох років вона відігравала важливу роль у системі влади, а також у російській пропаганді" , - пише він.

Жарин нагадав, що глава російської церкви патріарх Кирил підтримує диктатора Володимира Путіна та використав релігійні маніпуляції для консолідації суспільства навколо Кремля.

Польський чиновник зазначив, що співпраця патріарха країни-агресора з КДБ за радянських часів та нинішніми російськими спецслужбами «досить очевидна».

"Слід очікувати, що православна церква може бути використана на міжнародному рівні для легітимації війни, а також для поляризації та радикалізації західного суспільства. Це типовий modus operandi, який використовується для гібридних атак проти західних країн" , - пише Жарин.

Раніше ЗМІ повідомляли, що патріарх Кирил у 1970 році шпигував у Женеві на користь КДБ при Всесвітній раді церков.