ОК "Південь": РФ вивела у Чорне море фрегат із крилатими ракетами "Калібр"

Росія 13 лютого вивела у Чорне море фрегат із крилатими ракетами "Калібр", також фіксується збільшення розвідувальних безпілотників на південному напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ОК "Південь".

"Ворог нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі та активізує повітряну розвідку. До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу "Калібр" наразі складає 16.

Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА".

В ОК "Південь" закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що цьому передувало: