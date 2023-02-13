ОК "Південь": РФ вивела у Чорне море фрегат із крилатими ракетами "Калібр"
Росія 13 лютого вивела у Чорне море фрегат із крилатими ракетами "Калібр", також фіксується збільшення розвідувальних безпілотників на південному напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ОК "Південь".
"Ворог нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі та активізує повітряну розвідку. До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу "Калібр" наразі складає 16.
Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА".
В ОК "Південь" закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Що цьому передувало:
- 11 лютого повідомлялось, що Росія вивела на бойове чергування у Чорне море два підводні ракетоносії.