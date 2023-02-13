ЗМІ: Путін почав активно користуватися бронепоїздом після вторгнення в Україну

Російський диктатор Володимир Путін після повномасштабного вторгнення його військ в Україну для далеких поїздок все частіше використовує бронепоїзд вартістю приблизно 1 млрд. російських рублів, повідомляє Досьє.

За інформацією журналістів, диктатор пересів на бронепоїзд ще восени 2021 року, коли Росія активно готувалася до початку повномасштабної війни.

"Після початку війни, у лютому-березні, він став дуже активно користуватися поїздом, особливо щоб дістатися своєї резиденції на Валдаї" , - розповів співрозмовник Досьє.

Як зазначає видання, Путін міг вдатися до такого рішення з міркувань безпеки. Потяг складніше відстежити на відміну від літаків, оскільки сервісів для трекінгу пасажирських поїздів у реальному часі немає.

Іншою причиною такого кроку, ймовірно, є те, що дві резиденції диктатора знаходяться на узбережжі Чорного моря, де запроваджено обмеження на польоти через війну.

Зовні бронепоїзд Путіна схожий на звичайний поїзд, але замість чотирьох осей біля його вагонів шість (їх зазвичай використовують на більш важких вантажних складах), замість одного локомотива - кілька, а на даху розміщено спецобладнання.

Журналісти зазначають, що Путін публічно користується таким поїздом дуже рідко — фотографувався він лише одного разу — 2012 року, до його ремонту. Фото поїзда зовні ніколи офіційно не публікувалися.