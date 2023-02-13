У Румунії стався сильний землетрус, магнітуда склала 5,3 бала

У понеділок, 13 лютого, у Румунії стався сильний землетрус, магнітуда якого склала 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Європейсько-середземноморського сейсмологічного інституту у Twitter.

Епіцентр землетрусу знаходився в Крайові, Румунія, за 12 км на північний захід від міста Тиргу-Зіу. Це місто розташоване на південному заході Румунії в провінції Валахія.

Землетрус відчувався у Белграді, а також у Вршаці.

Внаслідок землетрусу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 12 лютого в Грузії зафіксували чотири землетруси.

Крім того, у Туреччині внаслідок низки землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули понад 31 тисяча осіб.