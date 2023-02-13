ЗСУ спростували заяви окупантів про захоплення Красної Гори в районі Бахмута

Заява про взяття Красної Гори Донецької області російськими військами «не відповідає дійсності», повідомляє Новое время.

Про це заявив представник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

"Там ідуть постійні бої. Ми утримуємо його під своїм контролем" , - сказав він у коментарі CNN.

Бахмут залишається у центрі основної атаки Росії, сказав він. Череватий додав, що російські війська мали можливість обстрілювати шляхи до Бахмута. За його словами, українські сили зараз «ведуть контрбатарейні бої».

"У нас є можливість постачати зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених" , - сказав він.

Міноборони країни-агресора РФ на брифінгу 13 лютого оголосило, що "добровольці штурмових загонів" начебто зайняли населений пункт Красна Гора в Донецькій області.

Раніше в Міноборони Британії повідомили, що війська РФ просунулися в районі Бахмута. За їхніми даними, найманці ПВК Вагнера просунулися на 2-3 км на захід, контролюючи місцевість поблизу основної траси М-03, яка веде до міста.