Залужний розповів, якою він бачить перемогу України

Залужний розповів, якою він бачить перемогу України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що перемога України має означати не лише звільнення територій, але й таке посилення української армії, щоб Росія більше ніколи не напала на Україну, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив головнокомандувач ЗС України у Facebook і Telegram.

Таку позицію Залужний висловив, поспілкувавшись телефоном із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Їхня розмова відбулася напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Залужний та Каволі обговорили питання постачання міжнародної військової допомоги Україні та підготовки українських підрозділів на території країн-партнерів.

Головнокомандувач ЗСУ поділився з американським колегою оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій.

"Вдячний генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником.
Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу".

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