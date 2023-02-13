Резніков: У Міністерстві оборони будуть проведені кадрові зміни

Резніков: У Міністерстві оборони будуть проведені кадрові зміни
Фото: Facebook

У Міністерстві оборони будуть проведені кадрові зміни на тлі "харчового скандалу" та керівні посади отримають відомий волонтер та колишній посол, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у своєму Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

"Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра", — написав він, зазначивши, що документи на погодження кандидатур представлені.

Імен кандидатів на посади заступників міністра Рєзніков не назвав. За даними джерел "Української правди", кандидатами на посади є волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернися живим" Віталій Дейнега та колишній народний депутат, експосол України в Канаді Андрій Шевченко.

Як повідомлялось, видання "Дзеркало тижня" 21 січня повідомило, що Міноборони закуповує продовольство для військовослужбовців вдвічі-втричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції. У свою чергу Міноборони назвало інформацію про дорогі продукти брехнею та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ.

Державне бюро розслідувань у середині січня повідомило, що заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових, а Національне антикорупційне бюро заявило, що розпочало розслідування про продовольство ще до розголосу у ЗМІ.

2 лютого правоохоронці затримали підприємців та військових (загалом п'ятьох осіб), які продавали для Міноборони продукти за завищеними цінами. Шевченківський райсуд Києва заарештував Богдана Хмельницького. Сума застави становила 40 млн грн.

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