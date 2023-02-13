Канада закликала своїх громадян негайно покинути територію Білорусі

Канада рекомендує своїм громадянам негайно покинути територію Білорусі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка МЗС Канади.

"Спроможність посольства Канади у Польщі надавати консульські послуги у Білорусі дуже обмежена" , - йдеться у повідомленні.

Громадянам Канади рекомендують покинути Білорусь комерційним транспортом.

Також канадців повідомили, що варто уникати подорожей до Білорусі через ризик вибіркового застосування місцевих законів та війну Росії проти України.

Нагадаємо, що Посольство США в Москві закликало своїх громадян терміново залишити територію Російської Федерації. Зокрема, через непередбачувані наслідки вторгнення російських військ в Україну.

Раніше посольство США в Москві вже закликало своїх громадян залишити територію РФ. Це було восени, а також на початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.