Розвідка Норвегії: РФ може стати ще більш авторитарною й мілітаризованою

Протягом найближчих років РФ може стати ще більш авторитарною й мілітаризованою країною, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява заступника директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії Ларса Нордрума, яку приводить Barron's.

"Російська держава стане більш авторитарною та мілітаризованою. Дороги назад немає" , - йдеться у заяві.

Нордрам пояснив, що РФ використовуватиме пропаганду для маніпулювання громадською думкою та будуватиме тісніші зв'язки з іншими авторитарними режимами.

"Російські інтереси не сумісні з інтересами Заходу" , - додав заступник директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії.

Нагадаємо, що у Національній розвідувальній службі та Норвезькій службі поліцейської безпеки (PST) вважають, що загроза з боку Росії щодо Норвегії є однією з найбільших.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією.

Додамо, влітку між РФ та Норвегією розгорівся скандал, коли в російській Держдумі захотіли перегляду кордону з Норвегією в Баренцевому морі та звинуватили Осло в так званому перешкоджанні постачання продуктів на Шпіцберген.