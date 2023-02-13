Фінляндія планує передати Україні новий пакет військової допомоги. Але поки невідомо, чи увійдуть до нього танки Leopard 2, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто.

"Фінляндія ще не ухвалила остаточного рішення щодо постачання танків Leopard в Україну" , — йдеться у заяві.

Хаавісто додав, що зараз триває інтенсивна дискусія щодо відправлення танків на Україну.

"Уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо постачання Leopard, це питання активно обговорюватиметься фінською владою. Ми так чи інакше будемо частиною цієї ініціативи, тому ми постійно підтримуємо діалог із Німеччиною, Польщею та іншими країнами" , - заявив глава МЗС.

Хаавісто також зазначив, що Фінляндія готує новий пакет допомоги Україні, проте не уточнив його конкретний зміст. У січні республіка направила Києву найбільший 12-й пакет військової допомоги на суму близько 400 млн. євро.﻿

Раніше міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що Фінляндія візьме участь у постачанні танків Україні, проте уточнив, що внесок республіки буде невеликий. Він також наголосив, що країна готова брати участь як у постачанні озброєнь, так і у навчанні українських солдат управлінню танками та їх технічному обслуговуванню.