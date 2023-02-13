Лукашенко закликає ОДКБ на війну з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни-члени Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) мають визначитися зі своєю позицією щодо війни проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказав білоруський диктатор на зустрічі з генеральним секретарем Організації Договору про колективну безпеку Імангалі Тасмагамбетовим.

"Якщо хтось думає, що конфлікт України та Росії — це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, нічого такого не буде" , — сказав він.

За словами Лукашенка, країни-члени ОДКБ мають визначити позицію щодо війни проти України.

"Прийде час, він недалеко, буквально завтра, він вимагатиме визначатися, займати певну позицію" , — наголосив диктатор.

Нагадаємо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан.

Як повідомлялось, 13 лютого до Мінська прибув з візитом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, щоб "запобігти ескалації" у війні України та Росії.