Лукашенко закликає ОДКБ на війну з Україною
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни-члени Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) мають визначитися зі своєю позицією щодо війни проти України, повідомляє Ділова столиця.
Про це сказав білоруський диктатор на зустрічі з генеральним секретарем Організації Договору про колективну безпеку Імангалі Тасмагамбетовим.
"Якщо хтось думає, що конфлікт України та Росії — це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, нічого такого не буде", — сказав він.
За словами Лукашенка, країни-члени ОДКБ мають визначити позицію щодо війни проти України.
"Прийде час, він недалеко, буквально завтра, він вимагатиме визначатися, займати певну позицію", — наголосив диктатор.
Нагадаємо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизстан, Таджикистан.
Як повідомлялось, 13 лютого до Мінська прибув з візитом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, щоб "запобігти ескалації" у війні України та Росії.