Зеленський привітав обраного президента Кіпру з перемогою на виборах

У понеділок, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше поговорив телефоном з обраним президентом Кіпру Нікосом Крістодолідісом та привітав із перемогою на виборах, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення глави держави в Telegram.

"Подякував за незмінну підтримку Кіпром України, за гуманітарну допомогу у межах ООН. Цінуємо підтримку України на нашому шляху до ЄС. Будемо й надалі посилювати нашу взаємодію" , - написав він.

Нагадаємо, за результатами першого туру президентських виборів Кіпру безумовним лідером став колишній глава кіпрського міністерства закордонних справ Нікос Крістодолідіс. Консервативний політик одержав 32,04% голосів.

Крім того, за результатами другого туру Крістодолідіс отримав 51,91% голосів виборців, внаслідок чого він переміг на президентських виборах на Кіпрі.