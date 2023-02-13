ЗМІ: Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 37 тисяч осіб

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині, за даними на понеділок, 13 лютого, перевищила 31 тисячу людей, а в Сирії загинули понад 5 тисяч жителів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє ВВС, з посиланням на Управління з ліквідації наслідків стихійного лиха Туреччини та ООН.

Зазначається, що в Туреччині загинуло 31 643 особи. А на північному заході Сирії, за даними ООН, кількість жертв досягла 5714 осіб.

В ООН попереджають, що остаточна кількість загиблих швидше за все подвоїться.

Зазначається, що на цьому тижні в Туреччині та Сирії очікується низька температура, що створює додаткові труднощі як для рятувальників, так і для тих, хто вижив і залишився без даху над головою внаслідок землетрусу.

У ніч проти понеділка, 6 лютого, на кордоні Туреччини та Сирії — в провінції Газіантеп — стався землетрус — один із найпотужніших за останні 100 років.

Після цього було кілька потужних афтершоків. Надзвичайний стан був оголошений у десяти провінціях, допомогу запропонували десятки країн. Вранці 8 лютого до Туреччини прибули українські рятувальники та парамедики для ліквідації наслідків.