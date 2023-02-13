Зеленський провів чергове засідання Ставки: що обговорювали

13 лютого президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де заслухав доповіді головнокомандувача, командувачів напрямків і керівників розвідки, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 лютого.

"Сьогодні дуже насичений день – і внутрішньою тематикою, передусім оборонною та безпековою, і зовнішньополітичною.

Провів Ставку. Заслухали доповіді командувачів напрямків, Головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донеччини та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості".

Зеленський також повідомив, що цього дня представив нових керівників Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ – Василя Малюка та Ігоря Клименка.

Голова держави упевнений, що обидва вони – "на своїх місцях, там, де вони справді корисні для держави".

Зеленський додав, що у Клименка й Малюка вже є "значні результати в захисті держави, і вони точно матимуть ще більші здобутки на нових посадах".