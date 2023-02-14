Армія РФ не змогла подолати минулорічні проблеми – Білий дім

Російська армія не зуміла за рік подолати проблеми, які призвели до провалу повномасштабного вторгнення в Україну﻿. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Ділова столиця.

"Росіяни продовжують потерпати від тих самих проблем, що й рік тому…

Російська армія й надалі стикається зі значними складнощами. Вони не подолали цих проблем" , — зазанчив посадовець.

Кірбі пояснив, що має на увазі проблеми росіян з логістикою, у тому числі з постачанням продовольства, а також з узгодженістю вогню та злагодженістю підрозділів.

Представник Білого дому підкреслив, що російський президент Володимир Путін продовжує "змінювати генералів, як шкарпетки", але це не допомагає вирішити проблеми російської армії.