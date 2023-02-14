Для Путіна побудували секретну мережу залізниць - ЗМІ

До всіх основних резиденцій російського диктатора Володимира Путіна підвели залізничні колії, а поряд збудували секретні станції. Це підтверджує той факт, що останнім часом президент РФ став більше користуватися потягом, ніж літаком.﻿ Про це, з посиланням на Проект, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Цікаво, що спецпотяг Путіна не раз потрапляв до об'єктиву трейнспоттерів та працівників залізниці. Наприклад, у листопаді 2018 року або у квітні 2020 року.

За словами колишнього машиніста, з яким поговорив "Проект", бронепотяг Путіна базується у депо на станції "Москва-Каланчевська", де знаходиться закритий вокзал для віп-персон. Цей спецвокзал і зараз функціонує - високий паркан, що його оточує, додатково укріплений колючим дротом.

У 2017 році просто до перону віп-вокзалу на Каланчівці поклали нову автодорогу для кортежу. Спецпотяг президента РФ належить компанії "Гранд-Сервіс Експрес", яка була пов'язана з близьким другом Путіна Юрієм Ковальчуком.

Де побудували станції та залізниці?

Резиденція Путіна на Валдаї. Восени 2022 року на території Валдайського національного парку журналіст "Проекту" виявив залізничну станцію, що охороняється, з вертолітним майданчиком поряд з селом Долгіє Бороди. Цей населений пункт найближчий до валдайської резиденції. За словами трьох місцевих жителів, станція і спеціальна залізнична гілка до неї побудовані тільки для Путіна, а охоронець прогнав кореспондента, коли він спробував підійти до паркану станції, що охороняється.

"Раніше у Валдая залізниця була в жахливому стані, нею можна було їхати не більше 15-25 км/год. Коли почали готувати залізницю до резиденції на Валдаї, то частину існуючих шляхів, якими мав пройти потяг Путіна, відремонтували, а ті ділянки, куди йому не треба, ремонтувати не стали" , - розповів "Проекту" колишній машиніст, який працював на маршруті між Москвою та Санкт-Петербургом і не раз, за його словами, бачив спецпотяг Путіна.

Згідно з супутниковими знімками, станцію та залізницю для Путіна на Валдаї було збудовано 2019 року.

Ново-Огареве. За супутниковими знімками, станція в Ново-Огарьово з'явилася 2015 року. Вона розташована за 400 метрів від резиденції Путіна в Московській області. Землю під станцією було вилучено із приватної власності рішенням тодішнього прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів та прихована за високим парканом, на якому кожні 10 метрів встановлено камери спостереження.

Сочі. Для зупинки потяга біля резиденції "Бочаров ручей" в районі 2017 року з'явилася платформа та нова тупикова залізнична гілка, прихована від колій, якими ходять електрички, високим парканом.